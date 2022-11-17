Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Севастополя
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця 17 листопада запустила продаж квитків з Києва до Севастополя у межах ініціативи "Квитки до перемоги". Скористатися ними можна буде одразу після деокупації та відновлення українського залізничного сполучення з містом.
Ще 13 листопада компанія анонсувала запуск поїздів до Херсона, Луганська, Донецька та Сімферополя, – у межах ініціативи українці вже придбали понад 2,5 тисячі квитків. Тож Укрзалізниця вирішила не обмежуватися лише 5 містами.
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Деталі проєкту "Квитки до перемоги"
Українці мають змогу придбати символічний квиток без дати до у майбутньому деокупованого Севастополя. Так, після звільнення міста Укрзалізниця запустить туди легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на захоплених росіянами українських територіях.
При цьому, усі квитки є благодійними – кошти з їхнього продажу компанія перекаже через платформу United24 на закупівлю last-mile транспорту, а саме автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.
До слова, вартість квитків залежить від обраного типу вагона поїзда, зокрема:
- плацкарт – 1 тисяча гривень;
- купе – 2 тисячі гривень;
- люкс – 5 тисяч гривень.
Придбати квиток до Севастополя можна за посиланням. Щойно місто буде звільнено, а рух відновлено, Укрзалізниця надішле благодійникам лист з інформацією про всі деталі стосовно обраного рейсу.
Працюємо на перемогу та мріємо про підняття українських прапорів над вокзалами всіх наших міст,
– підсумували в Укрзалізниці.