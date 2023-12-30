БЕБ хочуть перезапустити: що дасть бізнесу нова ідея уряду

Уряд передав на розгляд Верховної Ради проєкт перезапуску Бюро економічної безпеки. На думку урядовців, цей крок дозволить відомству діяти ефективніше.

Навіщо перезапускати Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Документ передали на розгляд Верховної Ради.

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Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пропозиція передбачає, що лише в НАБУ та БЕБ будуть повноваження здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності бізнесу. Форма власності бізнесу при цьому не матиме значення.

Також пропонується повністю виключити СБУ та Нацполіцію з переліку органів, які можуть здійснювати фінансовий контроль. Законопроєкт передбачає і зміну процедури обрання директора БЕБ – до процесу хочуть залучати міжнародних партнерів.

На думку прем'єра та урядовців, цей крок спрямований на посилення верховенства права, що в перспективі дозволить покращити інвестиційний клімат в Україні та активніше залучати до розвитку економіки міжнародний бізнес.