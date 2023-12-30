Навіщо перезапускати Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Документ передали на розгляд Верховної Ради.

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Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пропозиція передбачає, що лише в НАБУ та БЕБ будуть повноваження здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності бізнесу. Форма власності бізнесу при цьому не матиме значення.

Також пропонується повністю виключити СБУ та Нацполіцію з переліку органів, які можуть здійснювати фінансовий контроль. Законопроєкт передбачає і зміну процедури обрання директора БЕБ – до процесу хочуть залучати міжнародних партнерів.

На думку прем'єра та урядовців, цей крок спрямований на посилення верховенства права, що в перспективі дозволить покращити інвестиційний клімат в Україні та активніше залучати до розвитку економіки міжнародний бізнес.