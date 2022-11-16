Уряд змінив умови участі у програмі мікрогрантів "єРобота": нові правила

Кабмін 15 листопада проголосував за внесення змін до умов подання заявок на мікрогранти для бізнесу у межах ініціативи "єРобота". Нові правила торкнулись одразу трьох програм.

Так, прийнятий акт передбачає внесення змін до вимог подання заявок на фінансування відкриття і розширення власної справи, розвитку садівничого та тепличного бізнесу. Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що у ході реалізації ініціативи "єРобота" були виявлені невідповідності умов програм та реальних потреб бізнесу, то ж в уряді вирішили конкретизувати механізми підтримки.

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Що змінилось

Затверджені 15 листопада зміни у програми мікрогрантів "єРобота" передбачають:

Перенесення дати початку шестимісячного терміну, протягом якого учасниками програми мають бути створені робочі місця та відбутись працевлаштування осіб. Так, відлік почнеться з дня зарахування коштів на рахунок отримувача, а не з дня укладення договору про мікрогрант.

Надання можливості подати скановані копії проєктів висадки насаджень та проєктів будівництва модульних теплиць, що обов'язково додаються до заяв на отримання відповідних грантів.

Уточнення кількості нових робочих місць за підсумками проєкту будівництва модульної теплиці – створення учасником програми не менше ніж 14 нових робочих місць на 1 гектар площі замість загалом щонайменше 40 без прив'язки до площі раніше.

Встановлення максимальної суми гранту на будівництво модульних теплиць, залежно від площі модульної теплиці. Так, учасники програми будівництва теплиць площею від 0,4 до 0,6 гектара зможуть отримати максимум 2 мільйони гривень, від 0,8 до 1,2 гектара – щонайбільше 3,5 мільйона гривень, а теплиць від 1,6 до 2,4 гектара – до 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що ініціатива "єРобота" наразі налічує загалом 6 програм мікрогрантів, які спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Подати заявку на участь в одній з них бізнес може за посиланням.