Так, прийнятий акт передбачає внесення змін до вимог подання заявок на фінансування відкриття і розширення власної справи, розвитку садівничого та тепличного бізнесу. Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що у ході реалізації ініціативи "єРобота" були виявлені невідповідності умов програм та реальних потреб бізнесу, то ж в уряді вирішили конкретизувати механізми підтримки.
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Що змінилось
Затверджені 15 листопада зміни у програми мікрогрантів "єРобота" передбачають:
- Перенесення дати початку шестимісячного терміну, протягом якого учасниками програми мають бути створені робочі місця та відбутись працевлаштування осіб. Так, відлік почнеться з дня зарахування коштів на рахунок отримувача, а не з дня укладення договору про мікрогрант.
- Надання можливості подати скановані копії проєктів висадки насаджень та проєктів будівництва модульних теплиць, що обов'язково додаються до заяв на отримання відповідних грантів.
- Уточнення кількості нових робочих місць за підсумками проєкту будівництва модульної теплиці – створення учасником програми не менше ніж 14 нових робочих місць на 1 гектар площі замість загалом щонайменше 40 без прив'язки до площі раніше.
- Встановлення максимальної суми гранту на будівництво модульних теплиць, залежно від площі модульної теплиці. Так, учасники програми будівництва теплиць площею від 0,4 до 0,6 гектара зможуть отримати максимум 2 мільйони гривень, від 0,8 до 1,2 гектара – щонайбільше 3,5 мільйона гривень, а теплиць від 1,6 до 2,4 гектара – до 7 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що ініціатива "єРобота" наразі налічує загалом 6 програм мікрогрантів, які спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Подати заявку на участь в одній з них бізнес може за посиланням.