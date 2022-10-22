Грант від держави

У Мінекономіки розповіли, що уряд виділив 67,6 мільйона гривень на надання мікрогрантів українцям, які прагнуть відкрити власну справу або розширити свій бізнес. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду вчора, 21 жовтня.

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Скільки вже подались на гранти

Також у повідомленні зазначається, що станом на вчора заяви на отримання грантів за різними програмами проєкту "єРобота" подали понад 13 тисяч українців, а близько 2 тисячі заяв визнано успішними.

На які суми можуть розраховувати українці

На рахунки одержувачів грантів загалом уже перераховано майже 200 мільйонів гривень. Тож у Мінекономіки резюмують: програма "Власна справа" має попит.

За цією програмою можна отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень на старт або розширення бізнесу.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Що відомо про проєкт єРобота

Проєкт єРобота включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Мовиться про: