Грант от государства

В Минэкономики рассказали, что правительство выделило 67,6 миллиона гривен на предоставление микрогрантов украинцам, стремящимся открыть собственное дело или расширить свой бизнес. Соответствующее решение было принято на заседании правительства вчера, 21 октября.

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Сколько уже отправились на гранты

Также в сообщении отмечается, что по состоянию на вчера заявления на получение грантов по разным программам проекта "еРабота" подали более 13 тысяч украинцев, а около 2 тысяч заявлений признаны успешными.

На какие суммы могут рассчитывать украинцы

На счета получателей грантов уже перечислено почти 200 миллионов гривен. Поэтому в Минэкономики резюмируют: программа "Собственное дело" пользуется спросом.

По этой программе можно получить микрогрант от 50 до 250 тысяч гривен на старт или расширение бизнеса.

Прием заявок на все направления программы есть Работа продолжается. Подача заявки осуществляется через Портал Дия,

– говорится в сообщении министерства.

Что известно о проекте естьРабота

Проект еРабота включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. Речь идет о: