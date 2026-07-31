Вакансій більше, а відгуків менше: що відбувається на ринку рекрутінгу в Україні

Систему додаткових бойових виплат для військових оновили в Україні влітку поточного року. На тлі змін команда OLX Робота проаналізувала ситуація з вакансіями у категорії "Служба у Силах оборони".

Що відомо про дослідження щодо вакансій на військові посади

Динаміка попиту та пропозиції у категорії "Служби у Силах оборони" суттєво різниться, про що йдеться у дослідженні OLX Робота.

Кількість оголошень зросла на +95%, якщо порівнювати з минулим роком. Ситуація щодо відгуків на ці вакансії – відрізняється залежно від регіону.

Якщо загалом по Україні, то їхня кількість зменшилася на 40% – порівняно з минулим роком. Але у чотирьох регіонах інтерес до таких вакансій навпаки зріс.

Водночас кількість оголошень у регіонах зростає. Іноді показник перевищує +100%.

Наприклад, у червні 2026 найбільше вакансій з категорії "Служба у Силах оборони" – у Дніпропетровській області. Якщо порівнювати з червнем 2025, то кількість вакансій зросла на +74%.

Друге місце "посідає" Київська область. Там зміна за рік становить +50%.

В інших регіонах кількість вакансій менша, але вона все одно зросла, якщо порівнювати з 2025 роком:

Харківська область – +165% у кількості оголошень;

Львівська область – +151%;

Полтавська область – +134%;

Миколаївська область – +107%;

Запорізька область – +106%.

Ба більше, цьогоріч збільшилась кількість вакансій, де наймають кандидатів без досвіду – на +139%. Тобто це більше, ніж у два рази.

Як наразі відгукуються на вакансії

До того ж кількість відгуків на вакансії в окремих регіонах зросла. Найбільше – у Чернівецькій області, де число відгуків зросло на 79% порівняно з червнем 2025 року.

Зростання спостерігалось ще у таких регіонах:

у Львівській області (+38%);

Вінницькій (+23%);

Одеській (+7%).

Водночас в інших регіонах кількість відгуків зменшилася. Найбільший спад відбувається у Житомирській області (-72%), а найменше скорочення – у Черкаській області (-23%).

Деякі запити є особливо запитуваними. Наприклад, у пошуку вакансій на службу у Силах оборони, популярними є запити на посаду діловода, оператора БПЛА або РЕБ, снайпера, рекрутера, оператора FPV дрона, військового медика або фельдшера, посади в аеророзвідці.

Також шукають вакансії для в жінок в ЗСУ та посади в конкретних бригадах,

– йдеться у дослідженні.

Таким чином, кількість вакансій продовжує зростати, зокрема для людей без досвіду. Пошукові ж запити демонструють стабільний інтерес до конкретних напрямів служби.

А кількість відгуів відрізняється від конкретного регіону, хоча загалом показник знизився.

Нагадаємо, що доєднатися до Сил оборони тепер можна через застосунок Резерв+. Людина може обрати певну посаду у розділі "Вакансії".