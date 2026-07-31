Что известно об исследовании вакансий на военные должности

Динамика спроса и предложения в категории "Служба в Силах обороны" существенно различается, о чем говорится в исследовании OLX Работа.

Количество объявлений выросло на +95% по сравнению с прошлым годом. Ситуация с откликами на эти вакансии различается в зависимости от региона.

Если говорить в целом по Украине, то их количество сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Но в четырех регионах интерес к таким вакансиям, напротив, вырос.

В то же время количество объявлений в регионах растет. Иногда показатель превышает +100%.

Например, в июне 2026 года больше всего вакансий из категории "Служба в Силах обороны" – в Днепропетровской области. Если сравнивать с июнем 2025 года, то количество вакансий выросло на +74%.

Второе место "занимает" Киевская область. Там изменение за год составляет +50%.

В других регионах количество вакансий меньше, но оно все равно выросло по сравнению с 2025 годом:

Харьковская область – +165% по количеству объявлений;

Львовская область – +151%;

Полтавская область – +134%;

Николаевская область – +107%;

Запорожская область – +106%.

Более того, в этом году увеличилось количество вакансий, где нанимают кандидатов без опыта – на +139%. То есть это более чем в два раза.

Как сейчас откликаются на вакансии

Кроме того, количество откликов на вакансии в отдельных регионах выросло. Больше всего – в Черновицкой области, где число откликов выросло на 79% по сравнению с июнем 2025 года.

Рост наблюдался также в следующих регионах:

во Львовской области (+38%);

Винницкой (+23%);

Одесской (+7%).

В то же время в других регионах количество откликов уменьшилось. Наибольший спад наблюдается в Житомирской области (-72%), а наименьшее сокращение – в Черкасской области (-23%).

Некоторые запросы пользуются особой популярностью. Например, при поиске вакансий на службу в Силах обороны популярны запросы на должность делопроизводителя, оператора БПЛА или РЭБ, снайпера, рекрутера, оператора FPV-дрона, военного медика или фельдшера, должности в аэроразведке.

Также ищут вакансии для женщин в ВСУ и должности в конкретных бригадах,

– говорится в исследовании.

Таким образом, количество вакансий продолжает расти, в частности для людей без опыта. Поисковые запросы же демонстрируют стабильный интерес к конкретным направлениям службы.

А количество откликов различается в зависимости от конкретного региона, хотя в целом показатель снизился.

Напомним, что присоединиться к Силам обороны теперь можно через приложение "Резерв+". Человек может выбрать определенную должность в разделе "Вакансии".