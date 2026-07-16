До Сил оборони можна долучитися просто через Резерв+

Контракти пропонують вигідні умови служби з можливістю отримати відстрочку після завершення. Це ефективніший спосіб мобілізації, ніж примусова "бусифікація". До того ж Міністерство оборони спростило процес обрання вакансії. Тепер така можливість є у всіх користувачів Резерв+.

Так людина, яка бажає долучитися до війська, може переглянути вакансії та обрати напрям служби та цікаві для себе пропозиції. Міністерство розробило одразу кілька видів контрактів.

Нові контракти передбачають чіткі терміни служби, а також гарантоване право на відстрочку після завершення служби,

– уточнили у відомстві.

У застосунку Резерв+ є розділ із вакансіями. Зі списку нових контрактів людина може обрати саме той напрямок служби, що відгукується саме їй. Далі система переносить користувача на формі відгуку, де варто позначити, що хочете укласти саме новий контракт.

Надіслану заявку отримає рекрутер бригади та зателефонує кандидату. Наступний крок – співбесіда. У разі домовленості людина підписує контракт з військовою частиною в режимі онлайн.

Чому подавати заявку на службу краще в Резерв+

Міноборони планувало, що залучення на контрактну форму служби відбуватиметься на умовах рекрутингу. Відтак громадяни отримали право переглядати та обирати вакансії за новими контрактами. Рекрутер одразу отримує заявку людини, що спрощує та пришвидшує процес приймання на службу. Як повідомили в Міністерстві, через застосунок уже понад 2 тисячі людей повідомили про бажання укласти новий контракт.

Піхотно-штурмовий підходить для піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших визначених бойових посад. Згідно з цим контрактом людина служить 14 місяців. Якщо військовий вже чинний – то термін складає 10 місяців. А якщо був звільнений – 6 місяців.

Бойовий контракт буде цікавим для фахівців РЕБ, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів та інших бойових спеціальностей. Термін служби складає 24 місяці.

Для цивільних найкращим рішенням щодо служби буде укладення базового контракту. Він передбачає роботу на тилових посадах на рік.

Після завершення контракту військовослужбовець отримує гарантоване право на відстрочку від мобілізації. Для бійців, які працювали за піхотно-штурмовим контрактом, передбачені додаткові три місяці до відстрочки за кожен місяць виконання бойових завдань.

Для бойового та базового контрактів за кожні 30 днів виконання бойових завдань додатково нараховується один місяць відстрочки.