Дійшли до рівня 2021 року: в Україні побільшало роботи

25 жовтня 2024, 10:11
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Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

РБК-Україна

У вересні зафіксували 117 тисяч вакансій на Work.ua. Це рівень попиту на працівників як у 2021 році.

Де найбільше потребують працівників

Найбільше вакансій розміщено у Київській області – 40 тисяч. Далі найбільшим попитом на працівників користуються Дніпропетровська та Львівські області – по 10 тисяч. Також багато роботи зараз у Одеській та Харківській області.

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Приріст вакансій також зафіксували у:

  • Івано-Франківська область (+4%);
  • Черкаська область (+4%);
  • Запорізька область (+4%);
  • Волинська область (+3%);
  • Чернігівська область (+2%);
  • Вінницька область (+2%).

В яких сферах шукають працівників

Найбільше вакансій зараз у таких галузях:

  • Сфера обслуговування — 5,5 тисяч вакансій;
  • Робочі спеціальності та виробництво — 4,8 тисячі;
  • Продажі та закупівлі — 3,6 тисячі;
  • Роздрібна торгівля — 3,4 тисячі;
  • Логістика, складування та зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) — 3 тисячі.