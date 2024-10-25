Де найбільше потребують працівників
Найбільше вакансій розміщено у Київській області – 40 тисяч. Далі найбільшим попитом на працівників користуються Дніпропетровська та Львівські області – по 10 тисяч. Також багато роботи зараз у Одеській та Харківській області.
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Приріст вакансій також зафіксували у:
- Івано-Франківська область (+4%);
- Черкаська область (+4%);
- Запорізька область (+4%);
- Волинська область (+3%);
- Чернігівська область (+2%);
- Вінницька область (+2%).
В яких сферах шукають працівників
Найбільше вакансій зараз у таких галузях:
- Сфера обслуговування — 5,5 тисяч вакансій;
- Робочі спеціальності та виробництво — 4,8 тисячі;
- Продажі та закупівлі — 3,6 тисячі;
- Роздрібна торгівля — 3,4 тисячі;
- Логістика, складування та зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) — 3 тисячі.