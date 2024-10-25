Де найбільше потребують працівників

Найбільше вакансій розміщено у Київській області – 40 тисяч. Далі найбільшим попитом на працівників користуються Дніпропетровська та Львівські області – по 10 тисяч. Також багато роботи зараз у Одеській та Харківській області.

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Приріст вакансій також зафіксували у:

Івано-Франківська область (+4%);

Черкаська область (+4%);

Запорізька область (+4%);

Волинська область (+3%);

Чернігівська область (+2%);

Вінницька область (+2%).

В яких сферах шукають працівників

Найбільше вакансій зараз у таких галузях: