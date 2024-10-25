Где больше всего нуждаются в работниках

Больше всего вакансий размещено в Киевской области – 40 тысяч. Далее наибольшим спросом на работников пользуются Днепропетровская и Львовские области – по 10 тысяч. Также много работы сейчас в Одесской и Харьковской области.

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Прирост вакансий также зафиксировали в:

Ивано-Франковская область (+4%);

Черкасская область (+4%);

Запорожская область (+4%);

Волынская область (+3%);

Черниговская область (+2%);

Винницкая область (+2%).

В каких сферах ищут работников

Больше всего вакансий сейчас в таких отраслях: