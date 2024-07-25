Був під контролем росіян: ​ВАКС конфіскував вінницький завод з виробництва побутової хімії

25 липня 2024, 14:12
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Джерело:

Міністерство юстиції України

Вищий антикорсуд задовольнив заяву Мін’юсту щодо стягнення заводу "Вінницяпобутхім" в дохід держави. Раніше він належав для російській компанії "Нєвская косметика".

Націоналізація вінницького заводу

"Вінницяпобутхім" є виробником дитячої косметики та побутової хімії, зокрема:

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  • "Ушастий нянь";
  • "Містер Чістер";
  • "Новий жемчуг".

З 2006 року власником заводу є російський олігарх, член партії "Єдіная Росія" Владімір Плєсовскіх.

Після повномасштабного вторгнення завод був переданий українським бізнесменам з групи "Афіна". Очікується, що це стягнення в дохід держави може призвести до зупинки виробництва на строк до шести місяців.

Нагадаємо! Таке рішення суду можна оскаржити до Апеляційної палати ВАКС.

Більшість арештованих активів, пов'язаних з росіянами або їхніми асоційованими особами, будуть продані через публічні аукціони. Нещодавнім прикладом цього процесу є приватизація бориспільського заводу "Пентапак", який раніше належав російсько-грецькому олігарху Івану Саввіді.

Автор: Тетяна Стельмах