Націоналізація вінницького заводу
"Вінницяпобутхім" є виробником дитячої косметики та побутової хімії, зокрема:
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- "Ушастий нянь";
- "Містер Чістер";
- "Новий жемчуг".
З 2006 року власником заводу є російський олігарх, член партії "Єдіная Росія" Владімір Плєсовскіх.
Після повномасштабного вторгнення завод був переданий українським бізнесменам з групи "Афіна". Очікується, що це стягнення в дохід держави може призвести до зупинки виробництва на строк до шести місяців.
Більшість арештованих активів, пов'язаних з росіянами або їхніми асоційованими особами, будуть продані через публічні аукціони. Нещодавнім прикладом цього процесу є приватизація бориспільського заводу "Пентапак", який раніше належав російсько-грецькому олігарху Івану Саввіді.