Бізнес відреагував на валютні обмеження НБУ

У бізнес-спільноті вважають, що валютні обмеження Нацбанку значно обмежують право бізнесу на здійснення операцій із валютою. Навіть попри те, що вони спрямовані на регулювання та захист платіжного балансу України під час війни.

Думка бізнесу щодо валютних обмежень

На думку бізнес-асоціації, ті компанії, у структурі бізнесу яких є експортна частина, мають зобов'язання перед закордонними споживачами з ремонту та обслуговування техніки, а також є необхідність просування брендів та товару на цих ринках.

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У ЄБА підкреслили, що вітають позитивні для бізнесу зміни у тимчасовому валютному регулюванні. Разом з цим, сподіваються, що запроваджені зміни дійсно сприятимуть збереженню макроекономічної стійкості України в контексті воєнного стану та забезпечать регулятору можливість врахування пропозицій бізнесу щодо перегляду валютних обмежень, зокрема:

збільшення лімітів за безготівковими розрахунками за товари та послуги за кордоном із використанням гривневих корпоративних платіжних карток;

задоволення потреб страховиків у виконанні своїх обов'язків щодо сплати перестрахових премій за договорами перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для забезпечення платоспроможності страховиків та виконання договірних зобов'язань;

доповнення переліку виключень із заборони на здійснення транскордонних переказів валютних цінностей клієнтів уповноважених установ з метою забезпечення можливості здійснювати поточні розрахунки з міжнародними платіжними системами, де прямим учасником є оператори поштового зв'язку, у тому числі операцій з перерахування накладених платежів у гривнях/іноземній валюті, що стягується одержувачем міжнародних поштових відправлень на території України, згідно з угодами між оператором поштового зв'язку України та поштовими службами іноземних країн.

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