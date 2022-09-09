Думка бізнесу щодо валютних обмежень

На думку бізнес-асоціації, ті компанії, у структурі бізнесу яких є експортна частина, мають зобов'язання перед закордонними споживачами з ремонту та обслуговування техніки, а також є необхідність просування брендів та товару на цих ринках.

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У ЄБА підкреслили, що вітають позитивні для бізнесу зміни у тимчасовому валютному регулюванні. Разом з цим, сподіваються, що запроваджені зміни дійсно сприятимуть збереженню макроекономічної стійкості України в контексті воєнного стану та забезпечать регулятору можливість врахування пропозицій бізнесу щодо перегляду валютних обмежень, зокрема:

збільшення лімітів за безготівковими розрахунками за товари та послуги за кордоном із використанням гривневих корпоративних платіжних карток;

задоволення потреб страховиків у виконанні своїх обов'язків щодо сплати перестрахових премій за договорами перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для забезпечення платоспроможності страховиків та виконання договірних зобов'язань;

доповнення переліку виключень із заборони на здійснення транскордонних переказів валютних цінностей клієнтів уповноважених установ з метою забезпечення можливості здійснювати поточні розрахунки з міжнародними платіжними системами, де прямим учасником є оператори поштового зв'язку, у тому числі операцій з перерахування накладених платежів у гривнях/іноземній валюті, що стягується одержувачем міжнародних поштових відправлень на території України, згідно з угодами між оператором поштового зв'язку України та поштовими службами іноземних країн.

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