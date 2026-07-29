Переграла конкурентів: Apple подолала позначку 5 трильйонів і переписала історію

Вперше в історії ринкова капіталізація Apple у вівторок ненадовго перевищила позначку 5 трильйонів доларів. Інвестори позитивно оцінили стратегію компанії, яка зробила ставку не на масштабні витрати на штучний інтелект, а на розвиток власних продуктів.

Історичний рекорд Apple

Під час торгів у вівторок акції Apple зросли до 342,89 долара, що дозволило її ринковій капіталізації ненадовго сягнути 5,036 трильйона доларів. Таким чином вона стала лише другою компанією у світі після Nvidia, якій вдалося досягти такого рівня, пише Reuters.

Втім, до завершення торгів котирування дещо відступили. Востаннє акції компанії торгувалися по 339,33 долара, а її капіталізація становила 4,98 трильйона доларів.

Водночас на початку липня Apple повернула собі статус найдорожчої компанії світу, випередивши Nvidia. До цього виробник мікрочипів очолював рейтинг із червня 2025 року.

Чому Apple випереджає конкурентів

Загалом з початку року акції Apple подорожчали приблизно на 25%, випередивши інших представників технологічної "великої сімки", серед яких Nvidia, Meta, Alphabet та Microsoft.

Такий успіх пояснюється тим, що компанія вирішила відмовитися від масштабних інвестицій у штучний інтелект, які роблять більшість конкурентів. Це дозволило їй уникнути багатомільярдних витрат і накопичення боргів.

Натомість Apple інтегрувала технології штучного інтелекту Google у роботу нових сервісів, зокрема в оновленого голосового помічника Siri.

Додатково попит на продукцію Apple зріс, коли компанія вирішила не підвищувати ціни на iPhone. На думку аналітиків, це спонукало покупців активніше купувати смартфони до можливого подорожчання наприкінці року.

Нова програма оренди

Також у вівторок компанія представила у США програму оренди пристроїв у партнерстві з платіжним сервісом Klarna.

За її умовами користувачі можуть орендувати:

iPhone – від 17,99 долара на місяць;

Apple Watch або iPad – від 11,99 долара на місяць;

комп'ютери Mac – від 24,99 долара на місяць.

Експерти упевнені, що нова програма оренди також має посилити продажі.

Apple відмовилася від гонки багатомільярдних витрат на штучний інтелект, зробивши ставку на те, що переможців визначатиме насамперед користувацький досвід, а не обсяг інвестицій в інфраструктуру,

– резюмував аналітик Forrester Діпанджан Чаттерджі.

Свої фінансові результати за третій квартал Apple оприлюднить після закриття американського фондового ринку в четвер. Фахівці прогнозують, що квартальна виручка компанії зросте більш ніж на 15% порівняно з тим же періодом минулого року.

Нагадаємо, Тім Кук за 15 років на чолі Apple збільшив ринкову капіталізацію компанії на 3,66 трильйона доларів. Коли він тільки став на чолі у 2011 році, її оцінювали менш ніж у 350 мільярдів.