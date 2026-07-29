Исторический рекорд Apple

В ходе торгов во вторник акции Apple выросли до 342,89 доллара, что позволило ее рыночной капитализации ненадолго достичь 5,036 триллиона долларов. Таким образом, она стала лишь второй компанией в мире после Nvidia, которой удалось достичь такого уровня, пишет Reuters.

Впрочем, к завершению торгов котировки несколько отступили. В последний раз акции компании торговались по 339,33 доллара, а ее капитализация составляла 4,98 триллиона долларов.

В то же время в начале июля Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира, опередив Nvidia. До этого производитель микрочипов возглавлял рейтинг с июня 2025 года.

Почему Apple опережает конкурентов

С начала года акции Apple подорожали примерно на 25%, опередив других представителей технологической "большой семерки", среди которых Nvidia, Meta, Alphabet и Microsoft.

Такой успех объясняется тем, что компания решила отказаться от масштабных инвестиций в искусственный интеллект, которые производят большинство конкурентов. Это позволило ей избежать многомиллиардных издержек и накопления долгов.

Apple интегрировала технологии искусственного интеллекта Google в работу новых сервисов, в частности в обновленного голосового помощника Siri.

Дополнительно спрос на продукцию Apple вырос, когда компания решила не повышать цены на iPhone. По мнению аналитиков, это побудило покупателей активнее покупать смартфоны к возможному удорожанию в конце года.

Новая программа аренды

Также во вторник компания представила в США программу аренды устройств в партнерстве с платежным сервисом Klarna.

По ее условиям пользователи могут арендовать:

iPhone – от 17,99 доллара в месяц;

Apple Watch или iPad – от 11,99 доллара в месяц;

компьютеры Mac – от 24,99 доллара в месяц.

Эксперты уверены, что новая программа аренды также должна ужесточить продажи.

Apple отказалась от гонки многомиллиардных расходов на искусственный интеллект, сделав ставку на то, что победителей будет определять прежде всего пользовательский опыт, а не объем инвестиций в инфраструктуру.

– резюмировал аналитик Forrester Дипанджан Чаттерджи.

Свои финансовые результаты за третий квартал Apple обнародует после закрытия американского фондового рынка в четверг. Специалисты прогнозируют, что квартальная выручка компании вырастет более чем на 15%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Напомним, Тим Кук за 15 лет во главе Apple увеличил рыночную капитализацию компании на 3,66 триллиона долларов. Когда он только стал во главе в 2011 году, его оценивали менее чем в 350 миллиардов.