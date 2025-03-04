Скільки коштує підписка на Spotify: порівняння тарифних планів та їх вартість

Стрімінгові сервіси стали невід'ємною частиною життя меломанів. Одним із найпопулярніших музичних сервісів є Spotify, який пропонує користувачам доступ до мільйонів треків, плейлистів та подкастів.

Варіанти передплат на Spotify

Spotify пропонує кілька варіантів преміум-підписки для користувачів в Україні, кожен з яких має свої особливості та вартість, про них детальніше розповідає 24 Канал. Завдяки різноманітності тарифних планів, кожен користувач може обрати найбільш підходящий для себе варіант, враховуючи індивідуальні потреби та бюджет.

Дивіться також Opera представляє AI Browser Operator, який виконує роботу за вас у вашому браузері

Premium Individual

Вартість: 4,99 доларів на місяць. В гривнях це орієнтовно 207,45 гривень (станом на 4 березня 2025 року).

Опис: Підписка для одного користувача, що надає доступ до музики без реклами, можливість офлайн-прослуховування та високу якість звуку.

Premium Duo

Вартість: 6,49 доларів на місяць. Це приблизно 269 гривень.

Опис: Підходить для двох осіб, які проживають за однією адресою. Окрім стандартних преміум-функцій, цей план пропонує спільні плейлисти, що оновлюються відповідно до вподобань обох користувачів.

Premium Family

Вартість: 7,99 доларів на місяць.

Опис: Дозволяє підключити до 6-ти людей, які мешкають разом. Окрім основних функцій, цей план включає можливість встановлення фільтрів для контенту з віковими обмеженнями, що є корисним для сімей з дітьми.

Premium Student

Вартість: 2,49 долара на місяць – орієнтовно 233 гривні.

Опис: Призначений для студентів акредитованих вищих навчальних закладів. Цей план надає всі переваги преміум-підписки за зниженою ціною, проте вимагає підтвердження статусу студента.

Варто знати! Кожен новий користувач може скористатися пробним періодом Premium упродовж одного місяця. Після завершення пробного періоду оплата автоматично стягується, якщо користувач вирішує продовжувати підписку.