Що таке Browser Operator

Браузерні асистенти – це спеціальні програми, які інтегруються у ваш вебоглядач, щоб виконувати для вас різноманітні багатоетапні завдання. Це не традиційний чат-бот, з яким ви говорите і якому ставите питання, але він має схожі риси. Щоб почати роботу з агентом, вам потрібно сформулювати детальний запит природною мовою. Програма візьме контроль над браузером і, вміючи натискати кнопки, відкривати посилання, аналізувати інформацію на екрані та приймати рішення, виконає це набагато швидше, ніж якби ви робили це самостійно, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку оголошення Opera.

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Ось кілька прикладів того, як можна застосувати технологію:

Уявімо, що ви плануєте свято і вам потрібно купити для нього деякі речі. Ви можете звернутися до Browser Operator і пояснити йому, що очікуєте певну кількість гостей на певну подію, але не маєте нічого для столу та прикрас. Ви можете навіть надати йому список покупок. Система самостійно відкриє інтернет-магазин, проведе пошук усіх товарів, проаналізує їхні плюси та мінуси, визначить найкраще співвідношення ціни та якості (якщо ви не вкажете йому додатково купувати лише найдешевше) і додасть все це в кошик. Вам потрібно буде лише ввести дані картки в магазині (Browser Operator не матиме доступу до цих даних задля уникнення помилок з грошима) і вручну підтвердити оплату.

Або ви плануєте подорож. Попросіть Browser Operator скласти маршрут, вказавши основні локації, де хочете побувати. Нехай він знайде для вас готель у кожному місці, підбере кімнати за певними характеристиками (вам залишиться лише підтвердити оплату бронювання), а також знайде туристичні місця, розваги, заклади харчування та інше.

Потрібні контакти відразу кількох компаній? Просто дайте Browser Operator список цих компаній і він сам відкриє сайти кожної з цих фірм, знайде відповідні розділи з контактами і в результаті видасть вам таблицю з телефонами, поштами й адресами, щоб вам не довелося самостійно й монотонно робити це вручну.

Таких прикладів насправді може бути безліч. Усе обмежується лише вашою фантазією. Browser Operator покликаний зробити ваш досвід користування інтернетом ефективним завдяки інтеграції штучного інтелекту безпосередньо в браузер. Він може допомогти вам знайти потрібну пару взуття, швидко забронювати квитки на літак чи концерт та інше.

Демонстрація роботи Browser Operator: відео

За словами представників Opera, ШІ-агент використовує лише локальні ресурси браузера і комп'ютера, а функція AI Composer Engine обробляє інформацію на пристрої, не надсилаючи її на сторонні сервери. Тому ви можете не хвилюватися через приватність ваших запитів. Це гарантує, що ваші дані про перегляд сторінок і логіни залишаються в таємниці.

В Opera додали, що, на відміну від інших помічників зі штучним інтелектом, Browser Operator не покладається на скриншоти або відеозаписи для розуміння вмісту сторінок.

Browser Operator отримує доступ до всієї сторінки, не вимагаючи ручної прокрутки, що дає швидкі та ефективні результати. Це дозволяє ШІ-агенту взаємодіяти з елементами, які можуть бути невидимими для користувача, наприклад, зі спливаючими вікнами файлів cookie або чимось, що розміщене в самому низу сторінки.

Нарешті, ви можете прямо в процесі роботи надавати уточнення й доповнення для деталізації завдання, а самі завдання можна зупинити в будь-який час, натиснувши кнопку "Скасувати".