Власники Varus та Eva купили конфісковане у росіянина підприємство у Вінниці
- Націоналізоване підприємство "Вінницяпобутхім" продали на аукціоні за 608 мільйонів гривень компанії "Афіна-груп", що належить співзасновникам мереж Varus та Eva.
- Переможець аукціону зобов'язався зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати робочі місця, а кошти від продажу підуть до держбюджету та фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.
Націоналізоване підприємство "Вінницяпобутхім", яке належало російському олігарху, продали на аукціоні "Прозорро.Продажі" за 608 мільйонів гривень. Новими власниками стали співзасновники мереж Varus та Eva через компанію "Афіна-груп".
Як пройшов аукціон?
Під час торгів ціна зросла удвічі від стартової, а переможець зобов'язався зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати робочі місця. Кошти від продажу підуть до держбюджету та фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
Аукціон з продажу 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" відбувся 13 серпня 2025 року. Стартова ціна становила 301,4 мільйони гривень, та в ході торгів вона зросла майже вдвічі.
Перемогу здобуло ТОВ "Афіна-груп", запропонувавши 608,1 мільйон гривень. Конкурентом була компанія "УКР СТІЛ ГРУП", яка готова була заплатити 304,5 мільйонів гривень.
Хто стоїть за "Афіна-груп"?
За даними "Прозорро", кінцевими бенефіціарами "Афіна-груп" є відомі українські бізнесмени Валерій Кіптик та Руслан Шостак, співвласники мереж супермаркетів Varus та магазинів косметики Eva.
"Афіна-груп" виробляє та постачає побутову хімію під брендами Polar Shine, "Вухастик" (раніше – "Ушастий нянь"), Family Home, iFresh. Продукція продається в Україні та експортується, зокрема, до Грузії.
Що треба знати про ПрАТ "Вінницяпобутхім"?
"Вінницяпобутхім" раніше належала російському олігарху Віктору Кононову, наближеному до кремлівської влади. Підприємство націоналізували у липні 2024 року після конфіскації активів компанії "Невская косметика" та виставили на приватизацію в лютому 2025-го.
На момент продажу підприємство мало борги:
- 9,4 мільйонів гривень – зарплата;
- 74,5 мільйонів гривень – податкові виплати;
- 2,7 мільйонів гривень – до пенсійного фонду;
- близько 60 мільйонів гривень – кредиторська заборгованість.
У штаті компанії працює близько 16 людей. Усі борги та збереження профілю діяльності ляжуть на нового власника. Згідно із законом, "Афіна-груп" має 20 днів для повної оплати лота разом із ПДВ. Після цього підприємство офіційно перейде у її власність.
Важливо. За законом, переможець аукціону має 20 днів, щоб повністю оплатити лот з урахуванням ПДВ. Після цього підприємство офіційно перейде у власність "Афіна-груп". Кошти від продажу будуть зараховані до державного бюджету та спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.
Часті питання
Яка була стартова ціна на аукціоні та яка кінцева пропозиція переможця?
Стартова ціна на аукціоні становила 301,4 мільйони гривень, а кінцева пропозиція переможця ТОВ "Афіна-груп" склала 608,1 мільйон гривень.
Хто є кінцевими бенефіціарами компанії "Афіна-груп"?
Кінцевими бенефіціарами "Афіна-груп" є Валерій Кіптик та Руслан Шостак — відомі українські бізнесмени та співвласники мереж супермаркетів Varus та магазинів косметики Eva.
Які борги мала "Вінницяпобутхім" на момент продажу та хто їх має погасити?
"Вінницяпобутхім" мала борги: 9,4 мільйони гривень за зарплату, 74,5 мільйонів гривень за податкові виплати, 2,7 мільйони гривень до пенсійного фонду та близько 60 мільйонів гривень кредиторської заборгованості. Новий власник — "Афіна-груп" — зобов'язаний погасити ці борги.