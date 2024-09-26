"Нафтогаз" долає кризу: за першу половину 2024 року прибутки регулятора зросли у 4 рази
26 вересня 2024, 17:58Читать новость на русском
Джерело:Олексій Чернишов
З січня по червень 2024 року "Нафтогаз" отримав чистий консолідований прибуток 24,4 мільярда гривень. Це у 4 рази більше ніж у аналогічний період торік.
Як "Нафтогазу" вдалося отримати такий прибуток
Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов повідомив, що огляд фінансової звітності здійснила незалежна міжнародна аудиторська компанія PwC Ukraine.
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Такого фінансового результату вдалося досягти, в першу чергу, завдяки зростанню доходів від реалізації газу, нафти і нафтопродуктів, а також від послуг з розподілу природного газу.
Чернишов зазначив, що у першому півріччі зріс і консолідований операційний прибуток компанії. Цей показник сягнув 28,9 мільярда гривень, для порівняння у 2023 він складав 14 мільярдів гривень.
Нагадаємо! У 2023 році "Нафтогаз" отримав прибуток 23,1 мільярда гривень. А у 2022 році компанія мала збиток 79,1 мільярда гривень.