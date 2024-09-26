Як "Нафтогазу" вдалося отримати такий прибуток

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов повідомив, що огляд фінансової звітності здійснила незалежна міжнародна аудиторська компанія PwC Ukraine.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз" Такого фінансового результату вдалося досягти, в першу чергу, завдяки зростанню доходів від реалізації газу, нафти і нафтопродуктів, а також від послуг з розподілу природного газу.

Чернишов зазначив, що у першому півріччі зріс і консолідований операційний прибуток компанії. Цей показник сягнув 28,9 мільярда гривень, для порівняння у 2023 він складав 14 мільярдів гривень.

Нагадаємо! У 2023 році "Нафтогаз" отримав прибуток 23,1 мільярда гривень. А у 2022 році компанія мала збиток 79,1 мільярда гривень.