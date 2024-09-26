Как "Нафтогазу" удалось получить такую прибыль

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов сообщил, что обзор финансовой отчетности осуществила независимая международная аудиторская компания PwC Ukraine.

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Алексей Чернышов Председатель правления НАК "Нафтогаз" Такого финансового результата удалось достичь, в первую очередь, благодаря росту доходов от реализации газа, нефти и нефтепродуктов, а также от услуг по распределению природного газа.

Чернышов отметил, что в первом полугодии выросла и консолидированная операционная прибыль компании. Этот показатель достиг 28,9 миллиарда гривен, для сравнения в 2023 он составлял 14 миллиардов гривен.

Напомним! В 2023 году "Нафтогаз" получил прибыль 23,1 миллиарда гривен. А в 2022 году компания имела убыток 79,1 миллиарда гривен.