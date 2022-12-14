Українського резидента Дія City вперше придбала іноземна технологічна корпорація

Глобальна техкорпорація Adaptavist з Великої Британії придбала харківську компанію Rozdoum. Це перший випадок, коли резидента спеціального податкового режиму Дія.City купує іноземна компанія.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що Дія.City є важливою складовою цієї історії успіху. Ще на початку повномасштабної війни проти Росії податковий спецрежим налічував 104 українських та міжнародних компаній-резидентів, а станом на початок липня їхня кількість зросла більш ніж утричі.

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Британська Adaptavist придбала харківську Rozdoum

Як зауважили у Мінцифри, сприятливі податкові умови, прозорість та низка ефективних інструментів Дія.City відкривають бізнесу нові можливості для залучення інвестицій.

Так, резидентство у просторі дозволило як Adaptivist, так і Rozdoum, зробити умови угоди купівлі-продажу вигідними для обох сторін. Щоправда, саму суму та деталі угоди у міністерстві не назвали.

Придбанням української компанії Adaptavist не лише підсилила свою експертизу у розробці технологічних рішень для бізнесу, а й зробила значний внесок у відбудову нашої економіки. Українські IT-компанії вже 10 місяців працюють у надскладних умовах та попри все залишаються надійним партнером для глобального бізнесу й залучають інвестиції,

– підкреслили у Міністерстві цифрової трансформації.

До слова, у відомстві підсумували, що саме це дозволить перетворити Україну на потужний IT-хаб, конкурентноздатну та інвестиційно привабливу юрисдикцію.

Додамо, що Rozdoum – невеличка харківська IT-компанія з командою у близько 20 осіб, яка спеціалізується на роботі з продуктами Attlassian, зокрема Jira. Британська Adaptivist, своєю чергою, налічує близько 600 спеціалістів та понад 18 тисяч клієнтів по всьому світу. До продажу компанії співпрацювали у межах низки проєктів протягом кількох років.