В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что Дия.City является важной составляющей этой истории успеха. Еще в начале полномасштабной войны против России налоговый спецрежим насчитывал 104 украинских и международных компаний-резидентов, а по состоянию на начало июля их количество выросло более чем в три раза.

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Британская Adaptavist приобрела харьковскую Rozdoum

Как отметили в Минцифре, благоприятные налоговые условия, прозрачность и ряд эффективных инструментов Дия.City открывают бизнесу новые возможности для привлечения инвестиций.

Так, резидентство в пространстве позволило как Adaptivist, так и Rozdoum, сделать условия сделки купли-продажи выгодными для обеих сторон. Правда, саму сумму и детали соглашения в министерстве не назвали.

Приобретением украинской компании Adaptavist не только усилила свою экспертизу в разработке технологических решений для бизнеса, но и внесла значительный вклад в восстановление нашей экономики. Украинские IT-компании уже 10 месяцев работают в сверхсложных условиях и, несмотря на ни на что, остаются надежным партнером для глобального бизнеса и привлекают инвестиции,

– подчеркнули в Министерстве цифровой трансформации.

К слову, в ведомстве подытожили, что именно это позволит превратить Украину в мощный IT-хаб, конкурентоспособную и инвестиционно привлекательную юрисдикцию.

Добавим, что Rozdoum – небольшая харьковская IT-компания с командой в около 20 человек, специализирующаяся на работе с продуктами Attlassian, в частности Jira. Британская Adaptivist, в свою очередь, насчитывает около 600 специалистов и более чем 18 тысяч клиентов по всему миру. До продажи компании сотрудничали в рамках ряда проектов в течение нескольких лет.

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