Завдяки ініціативі "Велика приватизацїя" та приватизації націоналізованих активів вдалось значно поповнити державний бюджет та перекрити його дефіцит.

Скільки надійшло до бюджету?

Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа, коментуючи нещодавну успішу угоду щодо приватизації "Вінницяпобутхім", інформує 24 Канал.

Вона зауважила, що з початку повномасштабної війни до бюджету надійшло 15,8 мільярдів гривень від приватизації. Водночас у цю суму не увійшли кошти від продажу "Вінницяпобутхім" та інших націоналізованих російських активів.

Довідково. За поясненням Роксолани Підласки, виручка від цих активів зараховується до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії – на відновлення України.

Це дійсно значні суми?

Очільниця комітету зазначила, що ця сума "співставна з прямою бюджетною підтримкою від Франції і більша, ніж ми отримали, наприклад, від Італії чи Нідерландів в 2022-2025".

Відновлення "великої приватизації" збільшило надходження бюджету від продажу державного майна більш як втричі, – наголосила Роксолана Підласка.

Так, за її словами, якщо в 2023 році бюджет отримав 3,2 мільярди гривень, то в 2024 році – ця сума зросла до 9,9 мільярдів гривень.

Які найдорожчі активи?

Найдорожчі обєєкти, які знайшли приватного власника – готель "Україна" (3 мільярди гривень) і ОГХК (3,9 мільярдів гривень).

Також голова комітету зауважила, що бюджет отримує непряму вигоду, як от збільшення податкових надходжень, коли підприємство починає працювати і розвиватись.