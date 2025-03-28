Великі корейські компанії готуються відновити бізнес у Росії

На тлі обговорень мирних переговорів між Україною та Росією низка великих південнокорейських компаній розглядає можливість повернення на російський ринок.

Уважно стежать за переговорами

Про це повідомляє The Korea Times, передає 24 Канал. У компаніях кажуть, що уважно стежать за мирними переговорами Росії та України.

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При цьому зазначають, що у 2021 році Росія займала 12-те місце серед найбільших експортних ринків Південної Кореї, а двостороння торгівля тоді сягнула 29,9 мільярдів доларів.

Компанії уже частково відновили роботу

LG Electronics вже частково відновила роботу заводу електроніки в Москві. Представники компанії пояснюють це необхідністю запобігти погіршенню стану виробничих потужностей, що простоювали з початку війни. Водночас генеральний директор LG Чо Джу-Ван 25 березня заявив, що компанія діє обережно та уважно стежить за ситуацією, оскільки бойові дії тривають.

Ще однією компанією, яка, ймовірно, планує повернення, є HD Hyundai Electric. Вона через місцевого дистриб’ютора братиме участь у виставці "Електро-2025", найбільшій у Росії у сфері електротехніки.

Також Hyundai Motor Group вивчає можливість відновлення роботи після завершення війни. До початку вторгнення Hyundai Motor і Kia були серед лідерів на російському авторинку.

Зауважте. У 2023 році Hyundai продав свій завод у Санкт-Петербурзі з правом викупу протягом двох років. Це означає, що до кінця 2025 року група має ухвалити рішення щодо повернення. Окрім цього, дочірні компанії Kia, Hyundai Mobis та Hyundai Steel нещодавно опублікували вакансії в Росії.

Samsung Electronics також може розглядати можливість поновлення діяльності в країні-агресора. У 2022 році компанія призупинила роботу заводу в Калузі, проте наразі слідкує за розвитком ситуації.