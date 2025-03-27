Про це він розповів в інтерв'ю Die Zeit, передає 24 Канал. Моріц Ріттер також наголосив, що Ritter Sport несе відповідальність за свій ланцюжок постачання, але не може контролювати, хто купує її продукцію.

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"Ми виробляємо шоколад, а проти продуктів харчування ніколи не запроваджували санкцій. Це нормально, що шоколад продається всім", – пояснив бізнесмен.

У Ritter Sport визнали, що "фінансують" війну

При цьому визнав, що компанія сплачує податки в Росії, які можуть спрямовуватися на фінансування війни.

"Це, звісно, аргумент. Але один із багатьох. Я вважаю набагато більш тривожним те, що Німеччина купувала газ у Росії навіть після початку війни і досі отримує його опосередковано. А ми лише продаємо шоколад. До того ж прибуток від експорту в Росії ми передаємо на благодійність", – заявив він.

В компанії поскаржились на українського посла

Підприємець також згадав про критику колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника. У 2022 році дипломат гостро відреагував на відмову Ritter Sport вийти з російського ринку, змінивши відомий слоган компанії "Quadratisch, praktisch, gut" ("Квадратний, практичний, хороший") на "Quadratisch, praktisch, blut" ("Квадратний, практичний, кривавий").

Ріттер визнав, що такі слова "емоційно зачепили" його.