Viber вперше в Україні призначив регіонального директора
Rakuten Viber призначили на посаду регіонального директора в Україні Іллю Бошнякова, який раніше був СЕО ЗМІ про технології та підприємництво. Про це повідомили у Viber.
Бошняков регіональний директор Viber в Україні
У компанії повідомили, що Бошняков відповідатиме за адаптацію нових функцій для українського ринку та української діаспори користувачів у світі, а також за партнерство, маркетинг та комунікації
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Новий регіональний директор Rakuten Viber в Україні спільно з колегами планує працювати над рішеннями, що позитивно впливають на користувачів, бізнеси та економіку.
Я давно захоплююсь ідеєю Rakuten Viber, який спочатку зробив застосунок стандартом для багатьох аспектів щоденного життя, а тепер на цій основі побудував цілу екосистему з продуктів, контенту і сервісів. Я радий доєднатися до команди та разом працювати над рішеннями, які мають помітний позитивний ефект для користувачів, бізнесів і економіки в цілому,
– заявив Бошняков.