Viber вперше в Україні призначив регіонального директора

Rakuten Viber призначили на посаду регіонального директора в Україні Іллю Бошнякова, який раніше був СЕО ЗМІ про технології та підприємництво. Про це повідомили у Viber.

Бошняков регіональний директор Viber в Україні

У компанії повідомили, що Бошняков відповідатиме за адаптацію нових функцій для українського ринку та української діаспори користувачів у світі, а також за партнерство, маркетинг та комунікації

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Новий регіональний директор Rakuten Viber в Україні спільно з колегами планує працювати над рішеннями, що позитивно впливають на користувачів, бізнеси та економіку.

Я давно захоплююсь ідеєю Rakuten Viber, який спочатку зробив застосунок стандартом для багатьох аспектів щоденного життя, а тепер на цій основі побудував цілу екосистему з продуктів, контенту і сервісів. Я радий доєднатися до команди та разом працювати над рішеннями, які мають помітний позитивний ефект для користувачів, бізнесів і економіки в цілому,

– заявив Бошняков.

Що відомо про Іллю Бошнякова Раніше Бошняков очолював технологічне медіа AIN.UA та запустив кілька проєктів, пов'язаних з рекрутингом й HR. Він також має досвід роботи у британських технологічних компаніях.

Раніше ці обовʼязки виконував віцепрезидент Rakuten Viber Атанас Райков з офісу компанії в Софії (Болгарії). Райков зазначив, що Україна важлива для компанії та наразі знайшовся лідер, який розуміє місцевий ринок та продукт.