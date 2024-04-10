Бошняков региональный директор Viber в Украине
В компании сообщили, что Бошняков будет отвечать за адаптацию новых функций для украинского рынка и украинской диаспоры пользователей в мире, а также за партнерство, маркетинг и коммуникации
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Новый региональный директор Rakuten Viber в Украине совместно с коллегами планирует работать над решениями, что положительно влияют на пользователей, бизнес и экономику.
Я давно восхищаюсь идеей Rakuten Viber, который сначала сделал приложение стандартом для многих аспектов повседневной жизни, а теперь на этой основе построил целую экосистему из продуктов, контента и сервисов. Я рад присоединиться к команде и вместе работать над решениями, которые имеют заметный положительный эффект для пользователей, бизнесов и экономики в целом,
– заявил Бошняков.