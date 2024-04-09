Хто може не сплачувати податки

Відтак, право на несплату податків є у ФОПів першої та другої груп без найманих працівників, які потрапили під мобілізацію під час дії воєнного стану.

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У ДПС зауважують, що на період дії воєнного стану призов на військову службу – офіційна підстава для платників податків не сплачувати державі відрахування зі своїх доходів.

Якщо контролюючий орган вирішить, що у ФОПа відсутня можливість своєчасно виконувати свої податкові зобов'язання, підприємцю не загрожує жодна передбачена законом відповідальність,

– пояснили у Державній податковій службі.

Які документи та коли потрібно надати

Як пояснили у держструктурі, підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи. Для цього впродовж десяти днів після демобілізації, або ж після реабілітації, таким підприємцям потрібно надати за місцем податкової реєстрації наступні документи:

заяву самозайнятої особи;

копію військового квитка чи іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов на військову службу під час мобілізації.

Якщо ФОП після демобілізації перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява з копією відповідного документа подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації),

– йдеться у повідомленні.

Якщо ж ФОП не може надати заяву та відповідні документи чи їхні копії у визначені строки, тоді подати їх можна одночасно з набуттям можливості виконання податкових обов’язків.

Важливо! У такому випадку зробити це потрібно не пізніше за 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.