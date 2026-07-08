Ракетна атака: Росія знищила склад виробника сигарет "Філіп Морріс" у Києві

Під час нічної атаки ворожий обстріл повністю знищив склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна". На підприємстві розповіли про наслідки.

Що відомо про атаку на "Філіп Морріс Україна"

Під час масованої ракетної атаки Росії по столиці один із об'єктів "Філіп Морріс Україна" зазнав значних пошкоджень, пише ЕП.

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Наразі компанія проводить оцінку масштабів збитків та аналізує наслідки атаки для своєї інфраструктури.

Чи буде дефіцит сигарет в Україні

Попри втрату складу, у "Філіп Морріс Україна" заявили, що постачання продукції для клієнтів не припинятиметься.

Компанія пояснила, що завчасно створила більш диверсифіковану логістичну систему, яка дозволяє швидко змінювати маршрути та компенсувати втрату окремих об'єктів.

Тому "Філіп Морріс Україна" наразі переналаштовує ланцюги постачання, щоб продовжувати роботу у звичайному режимі.

Що ще пошкоджене після вибуху в Києві

У Києві фіксують наслідки ракетної атаки 8 липня, сстаном на ранок відомо про загибель жінки. Її тіло знайшли під час гасіння пожежі в адміністративній будівлі, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Постраждали будівлі складів з продуктами харчування, парфумерією, тютюновими виробами, автозапчастинами та будівельними матеріалами у Деснянському та Святошинському районах.

Пошкоджені 40 трамваїв та автомобілі, припарковані біля місць влучань, а також вікна в будинках поблизу.

До слова, у січні 2026 року Росія вдарила ракетою по фабриці Philip Morris у Харкові, завдавши збитків на мільйони доларів.

Харківська фабрика Philip Morris в Україні залишається зупиненою з 24 лютого 2022 року. 2024 року компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 працівників харківської фабрики.