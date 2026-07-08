Что известно о атаке на "Филипп Моррис Украина"

Во время массированной ракетной атаки России на столицу один из объектов "Филипп Моррис Украина" получил значительные повреждения, пишет ЕП.

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В настоящее время компания проводит оценку масштабов ущерба и анализирует последствия атаки для своей инфраструктуры.

Будет ли дефицит сигарет в Украине

Несмотря на потерю склада, в "Филипп Моррис Украина" заявили, что поставки продукции для клиентов не будут прекращаться.

Компания пояснила, что заранее создала более диверсифицированную логистическую систему, которая позволяет быстро менять маршруты и компенсировать потерю отдельных объектов.

Поэтому "Филипп Моррис Украина" в настоящее время перенастраивает цепочки поставок, чтобы продолжать работу в обычном режиме.

Что еще пострадало после взрыва в Киеве

В Киеве фиксируют последствия ракетной атаки 8 июля; по состоянию на утро известно о гибели женщины. Ее тело нашли во время тушения пожара в административном здании, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Пострадали здания складов с продуктами питания, парфюмерией, табачными изделиями, автозапчастями и строительными материалами в Деснянском и Святошинском районах.

Повреждены 40 трамваев и автомобили, припаркованные возле мест попаданий, а также окна в домах поблизости.

К слову, в январе 2026 года Россия нанесла ракетный удар по фабрике Philip Morris в Харькове, нанеся ущерб на миллионы долларов.

Харьковская фабрика Philip Morris в Украине остается остановленной с 24 февраля 2022 года. В 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав в ее запуск 30 миллионов долларов. На работу на новой фабрике были переведены 250 сотрудников харьковской фабрики.