800 тисяч книг згоріли: склад відомого видавництва знищений під час масованої атаки

Унаслідок нічної російської атаки було зруйновано центральний склад логістичного партнера Denka Logistics, де зберігалася продукція видавництва BookChef. Внаслідок удару більшість накладу – приблизно 800 тисяч книг – була втрачена.

Що відомо про наслідки атаки Росії на BookChef

На складі зберігалися книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні та логістичні команди. Про це повідомили у BookChef.

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У видавництві наголошують, що йдеться про роки спільної роботи великої кількості фахівців. Проте головне – всі співробітники залишилися живими. Це наразі є ключовим фактором, на якому фокусується команда після атаки.

Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення в звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть з новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння, ми налагоджуємо логістику,

– каже CEO компанії BookChef Олександр Кірпічов.

Також тимчасово призупиняють всі акції з нашими магазинами-партнерами до стабілізації кількості додруків.

Експерт сказав, чого ще добивається Росія обстрілами України

У ніч на 2 липня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, основний удар був на Київ. Хоча реакції ні від Європи, ні від Сполучених Штатів немає, це не одразу означає, що партнерам стала байдужа наша країна.

Імовірно, партнери мають особливу тактику, яка пов'язана з метою обстрілів ворога. Таку думку 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що союзники намагаються не підживлювати інформаційно російську пропаганду.

На думку Краєва, треба зрозуміти, чому Росія здійснює такі обстріли. Очевидна причина – Росія є терористичною державою.

Інша важлива причина, підв'язана під переговори, – росіяни намагаються залякати європейців та США. Тобто тримати їх в напрузі та показувати, що будь-який крок на допомогу України буде провокувати подальші обстріли, цивільні смерті. Тому в аналітичних європейських колах довго ходив наратив про те, що треба менше реагувати на обстріли, не давати додаткових заяв, але давати зброю, підтримку,

– пояснив експерт.

Які ще видавництва були пошкоджені через обстріли Росії раніше

23 травня 2024 року росія атакувала друкарню Factor Druk, де друкуються книжки не тільки видавництва Vivat, а й майже всіх українських видавництв. Прогнозували, що що після руйнування типографії сукупна потужність друкарень України зменшиться не менш ніж на 30 – 40%.

У липні 2025 року нічна атака на Київ пошкодила склад видавництва "Наш Формат". Вибухова хвиля вибила всі вікна, пошкодила перекриття, обвалила частину стін. Руйнування зафіксовані як у приміщенні складу, так і в офісних кабінетах.