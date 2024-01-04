Продовжує фінансувати ворога: Vici внесено до переліку спонсорів війни

НАЗК внесла компанію Viciunai Group, більш відому під брендом Vici - до переліку міжнародних спонсорів війни. При цьому, Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті, а також є одним з економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі.

Відтак, НАЗК стверджує, що Viciunai Group, яка обіцяла піти з Росії – веде свій бізнес у звичайному режимі.

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Водночас компанія успішно захищає свою торговельну марку в судах і активно розширює свій персонал, сприяючи розвитку ринку праці та залишаючись одним із улюблених брендів російських споживачів.

Олександр Новіков голова Національного агентства з питань запобігання корупції Поки такі відомі бренди як Vici продовжують перебувати на ринку Росії, попри всі воєнні злочини агресора, світ отримує неправильний сигнал, що Росія залишається частиною міжнародних економічних процесів. Також жителі Росії бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно.

Який прибуток компанії в Росії

За даними НАЗК, на підприємстві Viciunai Group, що знаходиться у Калінінградській області Росії, продовжують працювати близько 1500 співробітників. Щобільше, чистий прибуток підприємства за 2022 рік – збільшився на 156% – до 20 мільйонів доларів.

Головний офіс компанії розташований у Литві. Водночас заводи працюють у Литві, Іспанії, Естонії та Росії.

До того ж, дочірня компанія Viciunai, ТОВ "БалтКо", як офіційний представник компанії в Росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії та перероблювання, а також сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив – 2,5 мільйона доларів.

Що відомо про позицію Viciunai Group