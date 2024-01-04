Відтак, НАЗК стверджує, що Viciunai Group, яка обіцяла піти з Росії – веде свій бізнес у звичайному режимі.
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Водночас компанія успішно захищає свою торговельну марку в судах і активно розширює свій персонал, сприяючи розвитку ринку праці та залишаючись одним із улюблених брендів російських споживачів.
Поки такі відомі бренди як Vici продовжують перебувати на ринку Росії, попри всі воєнні злочини агресора, світ отримує неправильний сигнал, що Росія залишається частиною міжнародних економічних процесів. Також жителі Росії бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно.
Який прибуток компанії в Росії
За даними НАЗК, на підприємстві Viciunai Group, що знаходиться у Калінінградській області Росії, продовжують працювати близько 1500 співробітників. Щобільше, чистий прибуток підприємства за 2022 рік – збільшився на 156% – до 20 мільйонів доларів.
До того ж, дочірня компанія Viciunai, ТОВ "БалтКо", як офіційний представник компанії в Росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії та перероблювання, а також сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив – 2,5 мільйона доларів.
Що відомо про позицію Viciunai Group
- У березні 2022 року, невдовзі після початку вторгнення Росії в Україну, компанія Vičiūnai Group анонсувала припинення інвестицій у російський бізнес та зупинення рекламних кампаній.
- Улітку 2022 року Viciunai Group оголосила свій намір повністю вийти з російського ринку та пошук зацікавлених покупців для своїх активів.
- На початку серпня в переліку потенційних покупців було п'ять компаній, проте після цього відсутні будь-які новини щодо ходу процесу продажу на офіційному сайті компанії.