Следовательно, НАПК утверждает, что Viciunai Group, которая обещала уйти из России, ведет свой бизнес в обычном режиме.

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В то же время, компания успешно защищает свою торговую марку в судах и активно расширяет свой персонал, способствуя развитию рынка труда и оставаясь одним из любимых брендов российских потребителей.

Александр Новиков председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Пока такие известные бренды, как Vici, продолжают находиться на рынке России, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неправильный сигнал, что Россия остается частью международных экономических процессов. Также жители России видят, что демократический мир от них не отвернулся, а они делают все правильно.

Какая прибыль компании в России

По данным НАПК, на предприятии Viciunai Group, находящемся в Калининградской области России, продолжают работать около 1500 сотрудников. Более того, чистая прибыль предприятия за 2022 год – увеличился на 156% – до 20 миллионов долларов.

Заметьте! Главный офис компании находится в Литве. В то же время, заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и России.

К тому же, дочерняя компания Viciunai, ООО "БалтКо", как официальный представитель компании в России, предоставляет услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии и переработки, а также сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составил – 2,5 миллиона долларов.

Что известно о позиции Viciunai Group