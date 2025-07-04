Через ракетний удар по Києву постраждав склад популярного видавництва
- Нічна атака на Київ пошкодила склад видавництва "Наш Формат", вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила стіни.
- Видавництво тимчасово призупинило відправлення замовлень для відновлення, але сайт і колцентр працюють, постраждалих немає.
Унаслідок нічної ракетної атаки Росії на Київ 4 липня постраждав склад книжкового видавництва та онлайн-магазину "Наш Формат". Пошкодження масштабні, відправлення замовлень тимчасово призупинили.
Наслідки масштабні
Про це команда повідомила на сторінці у Facebook, інформує 24 Канал. Вибухова хвиля вибила всі вікна, пошкодила перекриття, обвалила частину стін. Руйнування зафіксовані як у приміщенні складу, так і в офісних кабінетах.
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Зазначають, що частину книжок знищено, як безпосередньо через обстріл, так і через гасіння пожежі.
Відправлення призупинені
Видавництво тимчасово призупиняє відправлення замовлень, адже команда зосереджена на відновленні. Утім, сайт і колцентр працюють у звичному режимі. У видавництві наголосили, що менеджери готові відповідати на всі запитання читачів.
Там також повідомили, що попри масштабність пошкоджень, постраждалих немає і це – головне.
"Найголовніше – всі живі. А залізо й бетон ми відновимо. Книги – додрукуємо", – ідеться у дописі видавництва.
Відправлення планують поновити наступного тижня.