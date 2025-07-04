У Києві постраждали відділення "Нової пошти"

Найбільших пошкоджено відділення №223. На момент удару воно було зачинене, тому обійшлося без постраждалих. Його роботу призупинено, а всі відправлення будуть перевезені у відділення №122, повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал.

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Крім того, пошкоджень зазнано відділення №114, але продовжує працювати. А відділення №226 наразі працює лише на видачу посилок. Очікуваний вантаж переадресовують до №359.

Пошкоджені відділення внаслідок атаки на Київ / Фото "Нової пошти"

Поблизу сортувального депо внаслідок влучання згоріли два автомобілі. Люди не постраждали, пошкодження вантажів не зафіксовано. Роботу депо вже відновлено.

З клієнтами тримають зв'язок

У "Новій пошті" повідомили, що зв'яжуться з клієнтами, чиї відправлення перебували, або мали бути доставлені у вказані відділення та оперативно наддадуть оновлену інформацію щодо змін в отриманнях.

Довідково. В ніч на 4 липня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії. Зафіксовано численні руйнування, є жертви та поранені.