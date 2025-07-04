Станом на ранок рівень забруднення атмосферного повітря в Києві високий, передає 24 Канал із посиланням на Міндовкілля.

Дивіться також Пошкодження в регіонах, руйнування будинків і пожежі: наслідки масштабної атаки по Україні

Яка ситуація з повітрям у Києві

Радіаційний фон у столиці залишається в нормі. Причина погіршення стану повітря – пожежі, спричинені масованим обстрілом Росії в ніч з 3 на 4 липня.

Рекомендується за можливості:

  • не перебувати на відкритому повітрі,
  • не провітрювати приміщення,
  • підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

Тим часом у КМДА заявили, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький.

Відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким,
йдеться у повідомленні міської влади.