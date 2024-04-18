В Україні через дефіцит в енергосистемі вводяться обмеження для бізнесу, – ДТЕК

18 квітня для бізнесу та промисловості можуть застосовувати графіки обмежень потужності. Все через дефіцит в енергосистемі.

Разом з тим у ДТЕК зауважили, що обмеження не зачеплять об’єкти критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

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Через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості. Про це попереджає диспетчерський центр "Укренерго",

– йдеться в повідомленні.

Якою буде ситуація зі світлом влітку

Постачальник електроенергії Yasno сьогодні теж попередив побутових споживачів про можливі відключення світла.

Раніше у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко розповів, що перші планові відключення по усій Україні можуть виникнути у липні – серпні.

В липні – серпні з одного боку будуть виведені в ремонт блоки АЕС та ТЕС для підготовки до зими. А з іншого боку, у нас буде пік споживання пов'язаний з дуже спекотною погодою, бо скрізь збільшиться використання кондиціонерів. І тому в цей період прогнозується певний дефіцит потужності, що може призвести до планових відключень,

– пояснив він.

Також він додав, що взимку цей дефіцит може ще зрости, оскільки взимку ще більше збільшиться споживання. Все через те, що Україна не встигне на 100% відновити свої потужності до опалювального сезону. Максимум на який варто очікувати – 70%.