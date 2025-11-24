Захмарні ціни: як відключення світла впливають на тарифи таксі

Ціни на таксі, наприклад у Bolt чи Uklon, формуються завдяки багатьом чинникам. Виявилося, що відключення світла в містах також можуть впливати на цінник та значно збільшити його.

Як ціни на таксі залежать від відключень світла?

Економіст Олег Пендзин каже, що як тільки в місті діють вимкнення світла, електричний громадський транспорт зупиняється. Також світлофори можуть не працювати, а у час пік це провокує ще більші затори, пише 24 Канал.

Тому коли їде таксі через такі затори, він витрачає набагато більше часу та ресурсів. Тому часто трапляються просто захмарні речі,

– каже економіст.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев додає, що зі збільшенням відключень світла в містах, тарифи на таксі можуть збільшуватися відповідно. Водночас все залежатиме від цінової політики власника.

Річ у тім, що цей ринок не є насиченим і це дозволяє йому зловживати. Однак з іншого боку, якщо не хочеться платити більшу вартість за проїзд, то не користуйся такими послугами,

– зауважує Рябцев.

У Bolt нагадують, що коли триває відключення електроенергії, то це відбувається зазвичай по різних графіках і групах. Через це точно виміряти їхній прямий вплив на попит таксі складно.

У випадках, коли через відключення електроенергії в певних районах виникають проблеми з мобільним інтернетом, це може впливати як на попит, так і на пропозицію. Наприклад, пасажирам може бути складніше замовити поїздку, а водіям – отримувати запити або навігувати маршрути,

– зауважив Сергій Павлик, генеральний менеджер Bolt в Україні.

Відключення світла в Україні та їхній вплив