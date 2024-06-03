Повернення до Великої Одеси: яка компанія знову доправлятиме вантажі у одеські порти

Скоро порти Великої Одеси прийматимуть вантажі від компанії Maersk Group. Це відбудеться вперше з початку повномасштабної війни.

Які зміни відбудуться

Представник одеської консалтингової компанії Informall BG Данило Мельниченко вважає, що завдяки поверненню Maersk Group імовірне значне зростання відвантажень протягом наступних декількох місяців. Цьому сприятиме приєднання до перевезень більшого числа компаній.

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У квітні Iteris і Maersk доставляли порожні контейнери для експортерів і доставляли повні вантажні контейнери в Констанцу для перевантаження. Arkas, CMA CGM, Evergreen і MSC ділять простір у сервісі

– пояснив Мельниченко.

При цьому, Мельниченко зауважує, що ця послуга може зовсім оминути румунські ворота. Тобто контейнери з Єгипту та Туреччини почнуть відправляти на пряму в Україну.

Які результати цієї співпраці зараз

У рамках цієї співпраці, українською фідерною компанією Iteris використовується судно для з'єднання порту "Чорноморськ" з румунським контейнерним терміналом Констанца.

Iteris і Maersk уже співпрацювали, перевозивши баржі, наповнені транспортними контейнерами. Тоді їхній маршрут пролягав між українським портом на Дунаї, Рені та Констанцою.

Проте з 15 червня такі перевезення мають бути скасовані. На таке рішення вплинув запуск глибоководного сервісу.

Турецька компанія Akkon має свою фідерну службу, що діє в "Чорноморську". Саме ця організація з Туреччини і займається обслуговуванням дунайського порту "Ізмаїл".