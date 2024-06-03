Какие изменения произойдут
Представитель одесской консалтинговой компании Informall BG Даниил Мельниченко считает, что благодаря возвращению Maersk Group вероятен значительный рост отгрузок в течение следующих нескольких месяцев. Этому будет способствовать присоединение к перевозкам большего числа компаний.
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В апреле Iteris и Maersk доставляли пустые контейнеры для экспортеров и доставляли полные грузовые контейнеры в Констанцу для перегрузки. Arkas, CMA CGM, Evergreen и MSC делят пространство в сервисе
– пояснил Мельниченко.
При этом, Мельниченко отмечает, что эта услуга может вовсе обойти румынские ворота. То есть контейнеры из Египта и Турции начнут отправлять на прямую в Украину.
Каковы результаты этого сотрудничества сейчас
Iteris и Maersk уже сотрудничали, перевозя баржи, наполненные транспортными контейнерами. Тогда их маршрут пролегал между украинским портом на Дунае, Рени и Констанцей.
Однако с 15 июня такие перевозки должны быть отменены. На такое решение повлиял запуск глубоководного сервиса.