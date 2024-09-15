З відомої на весь світ компанії одночасно звільнилися усі працівники: у чому була проблема

Масові звільнення можуть працювати не лише зі сторони бізнесу. Інколи працівники також можуть диктувати свої правила гри.

Невдалі переговори

Annapurna Interactive – відомий на весь світ виробник відеоігор. Президент компанії Натан Гері та його команда просили Меган Еллісон, доньку мільярдера Ларрі Еллісона, виділити підрозділ відеоігор як незалежну компанію.

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Та відмовилася від перемовин, і в Гері урвався терпець. Він подав заяву на відставку, і разом з ним бажання покинути роботу в компанії виголосили усі члени команди.

Усі 25 членів команди Annapurna Interactive колективно подали у відставку. Це було одне з найважчих рішень, які нам коли-небудь доводилося приймати,

– повідомив Гері.

Спроба погасити паніку

Розробники, які співпрацювали з компанією, були шоковані, адже це ставить під удар майбутнє їхніх проєктів. Annapurna не лише фінансувала їхню роботу, а й відповідала за маркетинг, контроль якості та адаптацію продукції для кожного з ринків.

Новий президент компанії вже зв'язався з розробниками та пообіцяв, що Annapurna буде виконувати свої контракти, а усіх співробітників просто замінять.