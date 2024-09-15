Неудачные переговоры

Annapurna Interactive – известный на весь мир производитель видеоигр. Президент компании Натан Гэри и его команда просили Меган Эллисон, дочь миллиардера Ларри Эллисона, выделить подразделение видеоигр как независимую компанию.

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Та отказалась от переговоров, и у Гэри лопнуло терпение. Он подал заявление на отставку, и вместе с ним желание покинуть работу в компании произнесли все члены команды.

Все 25 членов команды Annapurna Interactive коллективно подали в отставку. Это было одно из самых тяжелых решений, которые нам когда-либо приходилось принимать,

– сообщил Гэри.

Попытка погасить панику

Разработчики, которые сотрудничали с компанией, были шокированы, ведь это ставит под удар будущее их проектов. Annapurna не только финансировала их работу, но и отвечала за маркетинг, контроль качества и адаптацию продукции для каждого из рынков.

Новый президент компании уже связался с разработчиками и пообещал, что Annapurna будет выполнять свои контракты, а всех сотрудников просто заменят.