Чего требуют работники Boeing

Соглашение, достигнуто между авиапроизводителем и профсоюзом, предусматривало за подписание контракта и обязательства построить следующий коммерческий самолет Boeing в районе Сиэтла – повышение заработной платы рабочих на 25% и выплату бонуса в размере 3 000 долларов.

Читайте также: Камеры в аэропорту зафиксировали, как у самолета Boeing после взлета отпадает важная деталь

Несмотря на то, что руководство IAM в минувшее воскресенье рекомендовало своим членам одобрить соглашение, немало работников выразили возмущение, требуя повышения заработной платы на 40%, которое было предусмотрено изначально, и критикуя отказ от ежегодного бонуса.

Это вопрос уважения, решения прошлого и борьбы за наше будущее. Мы бастуем в полночь,

– сказал Джон Голден, который возглавлял переговоры от IAM, крупнейшего профсоюза Boeing.

Интересно, что объявление о забастовке произошло всего через несколько недель после назначения нового генерального директора Келли Ортберг в августе. Ортберга выбрали для восстановления доверия к компании после того, как в январе во время полета самолета 737 MAX, практически новой модели, оторвалась панель дверей.