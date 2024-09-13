Чого вимагають працівники Boeing

Угода, досягнута між авіавиробником та профспілкою, передбачала за підписання контракту та зобов’язання збудувати наступний комерційний літак Boeing у районі Сіетла – підвищення заробітної плати робітників на 25% та виплату бонусу у розмірі 3 000 доларів.

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Попри те, що керівництво IAM минулої неділі рекомендувало своїм членам схвалити угоду, чимало працівників висловили обурення, вимагаючи підвищення заробітної плати на 40%, яке було передбачене спочатку, та критикуючи відмову від щорічного бонусу.

Це питання поваги, вирішення минулого і боротьби за наше майбутнє. Ми страйкуємо опівночі,

– сказав Джон Голден, який очолював переговори від IAM, найбільшої профспілки Boeing.

Цікаво, що оголошення про страйк відбулося всього через кілька тижнів після призначення нового генерального директора Келлі Ортберг у серпні. Ортберга обрали для відновлення довіри до компанії після того, як у січні під час польоту літака 737 MAX, практично нової моделі, відірвалася панель дверей.